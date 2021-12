Nel corso della conferenza stampa odierna il tecnico della Roma José Mourinho ha avuto parole molto dure verso il campionato Primavera italiano. Ecco le sue parole:

“Noi abbiamo giocatori molto giovani in panchina che lo scorso anno erano in Primavera. Questo è un campionato di livello molto basso e non prepara i giocatori ad entrare in Serie A”.