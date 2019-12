Duro sfogo di Boateng: “Il calcio è business e noi siamo solo numeri”

Kevin-Prince Boateng si sfoga sulle colonne della Bild. L’attaccante della Fiorentina ha criticato aspramente la trasformazione del calcio attuale. Queste le sue parole: “Il calcio è solo un business e noi siamo solo numeri. Se non giochi bene, vieni sostituito, non c’è più fedeltà e questo è triste. Bisognerebbe fare un sondaggio tra i calciatori: quanti di loro sono contenti quando vanno ad allenarsi? E quanti si divertono? Per noi professionisti il calcio è un lavoro. Siamo ben pagati, ma questo aumenta la pressione. Per quanto mi riguarda ci sono momenti nei quali mi diverto, altri meno. Prima non era così, mi divertivo sempre”.

Non è mancata, poi, neanche una nota di rimprovero nei confronti dei giovani giocatori dall’alto della sua lunga esperienza: “Alcuni di loro a 19 anni già guidano la loro Mercedes, non fanno molto per migliorarsi, nessun allenamento extra. Giocano alla Playstation, poi guardano i social e sono gli ultimi ad arrivare agli allenamenti. Il calcio è cambiato così come sono cambiate le persone che ci sono dentro”.