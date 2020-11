Il Premier Conte ha annunciato che stasera alle 20:20 parlerà in conferenza stampa per illustrare il nuovo DPCM, che andrà in vigore da venerdì 6 novembre e non più da domani, come previsto in un primo momento.

Questa sera conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM pic.twitter.com/rlpOo900CX — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 4, 2020