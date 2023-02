Eintracht-Napoli 0-2, le pagelle di IamNaples.it: le meraviglie di Anguissa e Lozano

Il Napoli esce dal Deutsche Bank Park di Francoforte vittorioso per 0-2 contro l’Eintracht, grazie ai gol di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo. Khvicha Kvaratskhelia assist e gol sbagliato, grande prestazione di Kim, Anguissa e Lozano. Per non parlare di Stanislav Lobotka, in crescita di minuto in minuto fino a prendere in mano la partita. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6,5: Ottima prova del portiere che rischia poco, ma guida con autorevolezza la difesa e fa bene anche nell’impostazione con i piedi e nelle uscite alte.

Di Lorenzo 8,5: Terzino, centrocampista, regista, trequartista, esterno offensivo. Di base dovrebbe stare a destra in una difesa a quattro, nella realtà fa quel che vuole quando lo ritiene giusto. E al 65′ ritiene giusto segnare il gol dello 0-2 a giro, col sinistro.

Kim 7,5: All’inizio, quando l’Eintracht prova a preoccupare il Napoli, chiude ogni spazio pur marcando Kolo Muani che ha le qualità per diventare un diavolo. Concentrazione altissima per tutta la partita, anche quando i suoi compagni si preoccupano di giocare in modo più sciolto, lui è sempre col fucile in mano.

Rrahmani 7: Lui è un altro che tiene alta la guardia sempre, bravo nel gioco aereo, nell’impostazione, nella marcatura. Alza la testa e fa partire l’azione, non si preoccupa di forzare la gioca all’inizio, prima che l’Eintracht perda la testa.

Olivera 7: All’inizio è un po’ timido, soffre un pochino la corsa di Lindstrom, ma in Champions ci sono anche gli avversari ed è normale. Poi prende confidenza con l’ambiente e inizia quei duetti con Kvaratskhelia prima ed Elmas poi, e con Zielinski, che gli permettono di andare via. Tiene ottimamente anche dietro quando viene attaccato.

Anguissa 8: Due anni fa è retrocesso con il Fulham ultimo in classifica in Premier League, oggi tiene lezioni su come essere il centrocampista perfetto all’università di Francoforte. Fa espellere Kolo Muani, crea una miriade di occasioni, tra cui lo 0-2, quasi segna un gol alla Lavezzi da terra. Pazzesco. Dall’80’ Ndombele s.v.

Lobotka 8: Viene marcato bene in avvio di gara dall’Eintracht, quasi sembra la partita del Meazza con l’Inter. Poi però vengono fuori le qualità del singolo, di quel giocatore che fa muovere la palla prima che il suo avversario inizi a pensare che è il momento di pensare. Copertura mostruosa sempre, fino al 90′, fa partire Lozano per il vantaggio Napoli. E’ ovunque.

Zielinski 7,5: Quando trova la posizione è una spina nel fianco del centrocampo dell’Eintracht, fa quel che vuole, serve Kvara e Olivera quando deve, si inserisce, è bravo anche nel possesso palla finale quando il Napoli decide che lo 0-2 va bene in vista del ritorno e molla la presa.

Lozano 8,5: Non lo prendono mai, né palla al piede né quando decide di correre. Viene lanciato bene dai compagni, nell’azione del primo gol Lobotka lo serve in profondità e lui corre, corre, corre, corre sempre fino ad arrivare all’Eldorado, ovvero i piedi di Victor Osimhen davanti alla porta vuota. Di assist ne fa un altro, ma il nigeriano è in fuorigioco. La sua è una prestazione di altissimo livello, una delle migliori da quand’è a Napoli. Dall’80’ Elmas s.v.

Osimhen 8,5: Letteralmente una bestia, viaggia alla media di un gol a partita, Jakic con lui è sempre nel panico, quando lo aiutano a turno Tuta e Ndicka possono poco, perché lui oltre a essere bravo in quel che fa è anche un leader e compie spesso le scelte giuste. Bello il gesto dopo il rigore sbagliato di Kvara, quando gli fa segno di tenere alta la testa. Dall’84’ Simeone s.v.

Kvaratskhelia 6,5: Sbaglia un rigore e un’occasione pazzesca, ma il ‘Tacco di dio’ stile Guti ai tempi del Real Madrid è da scolpire nella scultura, anche per l’esecuzione di Di Lorenzo, insomma, è la somma che fa il totale e la sua somma è sempre molto importante. Sente il rigore sbagliato, ma si riprende man mano che il tempo passa e lo dimostrano le aperture bellissime per Osimhen e Lozano. Dall’84’ Politano s.v.