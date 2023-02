Spalletti in conferenza stampa: “Non faccio più giocare chi pensa che abbiamo passato già il turno”

Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa di Luciano Spalletti “Basta un dettaglio nel calcio. Riusciremo a ripeterci al ritorno? Vediamo se sappiamo comandare la testa senza ragionare in automatico. Se i miei calciatori ragionano così, non li faccio più giocare. Siamo stati bravi a non abbatterci dopo il rigore sbagliato da Kvara. Le gare passano per non ripassare piu’. Dobbiamo provare a vincerle tutte. Questa e’ una di quelle gare che sogni da bambino. Abbiamo sfiorato il terzo gol. Alcune cose le abbiamo fatte bene, ed altre meno. Loro vengono a montarti dietro. Abbiamo fatto la gara nella loro meta’ campo, senza subire niente. Per fare una gara matura serve intelligenza. Ogni volta che si e’ perso palla l’aggressione e’ stata veloce. Siamo stati stretti e corti. Se non rimonti subito le distanze diventano minime. Cosi’ diventa piu’ facile. Lozano? Ha fatto quegli strappi che solo lui sa fare. E’ arrivato 2-3 volte sul fondo ed ha fatto il cross giusto sul gol, poi in un’altra occasione ha sbagliato. Qualcosa si puo’ anche sbagliare. Ha tirato una discreta fiammata, anche se e’ stata centrale. Lozano ha fatto una grandissima partita, lo abbiamo ritrovato. Kim e’ un calciatore tecnico, in precedenza non era abituato ad impostare palla. Per lui e’ qualcosa di facile perche’ ha piede e corsa. Vuole palla tra i piedi, ha delle potenzialita’ enormi. “Kim-Kim-Kim”, questo coro nasce perche’ arriva da tutte le parti. Se non sorrido e’ perche’ non sono contento? Abbiamo provato fino all’ultimo a fare quel che dovevamo. A quel punto, sul 2-0, bisogna stare in ordine lo stesso. Esporsi troppo poteva essere pericoloso. Con i calciatori freschi pensavo che potessero determinare qualche altra situazione gol. L’Eintracht stava bene davanti alla porta, non e’ sempre facile. Il Napoli ha perso pochissimi palloni e non ha permesso all’Eintracht di recuperare palla. Nel serbatoio di ogni calciatore c’e’ la benzina da sfruttare”.