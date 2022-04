Empoli, Corsi a DAZN: “Oggi ci è girata bene, Spalletti uno dei migliori allenatori in Italia”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli per 3-2:

“Spalletti è diventato uno degli allenatori più importanti, lo dobbiamo ringraziare per quell’exploit che ci fece fare ad Empoli. Da allora una piccola società come la nostra è stabilmente nelle prime serie del calcio italiano. Quest’anno abbiamo sofferto per molto tempo, abbiamo sofferto per diversi mesi pur giocando bene. Alcune partite non ci erano girate bene. Oggi possiamo inserire questa partita tra quelle che ci sono girate bene. Alla fine questo è il bello del calcio: se lo accetti giochi a calcio, se non lo accetti vai a pescare al lago. Andreazzoli? Faremo le nostre valutazioni, non voglio andare oltre questo momento d’euforia. Dobbiamo goderci questo momento di euforia. Abbiamo sofferto tanto, il mister, lo staff, anche io. Non è che quando mi sveglio la notte penso ad altro: penso all’Empoli“.