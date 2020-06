ESPN, Martinez: “Lozano gioca più con la testa che con il fisico. Trova gli spazi dove gli altri non li trovano”

Daniel Martinez, corrispondente di ESPN, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Lozano gioca più con la testa che con il fisico, trova gli spazi dove gli altri non li trovano. È veloce e leggero. Sicuramente Lozano ha sbagliato se Gattuso ha notato un atteggiamento svogliato del calciatore. Però tocca anche all’allenatore dover convincere un giocatore a lavorare per quel progetto. Ha giocato davvero molto poco. È normale che se non lo utilizzi, un giocatore poi si senta a disagio. Il calcio che ha sempre fatto Lozano è un calcio d’intelligenza, di opportunismo, di velocità. Il gioco di Gattuso è sempre stato molto fisico, cattivo, che lascia brandelli di personalità in campo. Per me Lozano meritava un rimprovero privato ma non una segnalazione pubblica. Mi auguro il meglio adesso, per il bene di un allenatore che rispetto molto come Gattuso, e per il bene di un giocatore molto forte che conosco bene”.