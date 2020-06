L’Inter ribalta tutto in 4 minuti: 2-1 al 45′ contro il Sassuolo nel segno di Lukaku-Biraghi

Finisce 2-1 il primo tempo della gara tra Inter e Sassuolo, una sfida dove Antonio Conte e Roberto De Zerbi provano a far la rivoluzione dall’inizio: cinque uomini il primo, sette il secondo, formazioni che son frutto del turnover per un calendario ben più che serrato. L’amalgama della difesa dell’Inter, però, è certamente da trovare, soprattutto nei primi minuti: Gagliardini, tra i confermati dall’inizio, perde Djuricic che galoppa verticale, Ranocchia sbaglia il tempo dell’uscita, Caputo prende palla e trafigge Handanovic. Son passati solo tre minuti ma i nerazzurri, frastornati, rimettono i guantoni e reagiscono. Al decimo incornata di Sanchez su cross di Biraghi di poco a lato, cinque minuti più tardi l’esterno mancino preoccupa Consigli su punizione. L’avvio è da calcio vero, pur a spalti vuoti. La gara ha buoni ritmi, l’Inter è sin troppo allungata e il Sassuolo prova a infilarsi tra le linee. Eriksen è ben guardato dalla mediana rinnovata di De Zerbi ma un episodio rimette le cose in pari al 41′: ingenuità in area di Boga e fallo su Skriniar. Timide proteste dei neroverdi ma Massa non ha dubbi. Dal dischetto va Lukaku, palla da una parte e Consigli dall’altra. Ribaltata la situazione a San Siro pochi istanti dopo: al primo dei due minuti di recupero di Inter-Sassuolo, i nerazzurri passano avanti. In gol Cristiano Biraghi, sedicesimo marcatore nerazzurro in Serie A. Mancino dall’interno dell’area su bell’assist di Sanchez e 2-1 Inter a un amen dal duplice fischio.

fonte: tmw