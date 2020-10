Napoli-AZ Alkmaar a Stefanski: l’arbitro polacco dovrà fare a meno del VAR

Alle 18:55 il Napoli scenderà in campo contro l’AZ Alkmaar, nella prima giornata della fase a gironi di Europa League del 2020/21. Una fase a gironi che vedrà l’assenza del VAR, visto che l’UEFA ha rinviato l’utilizzo di un anno. Il Video Assistant Referee sarà comunque disponibile dai sedicesimi di finale in poi, come già successo la scorsa edizione. Dunque gli arbitri avranno una responsabilità in più nel gestire i match e per oggi è stato designato Daniel Stefanski.

Arbitro polacco, nativo di Bydgoszcz, per lui sarà la prima volta allo stadio San Paolo. Gli assistenti saranno Boniek e Golis, IV uomo Sylwestrzak. La scorsa stagione Stefanski ha incontrato l’AZ Alkmaar in Europa League, in una partita contro il Partizan Belgrado. Finì 2-2 con 8 ammoniti e un espulso. Con le italiane tre precedenti: le sconfitte di Atalanta e Lazio rispettivamente contro Borussia Dortmund e Cluj; la vittoria del Torino in casa contro il Soligorsk per 5-0.

LEGGI ANCHE >>> Di Bello per Napoli-Atalanta: un arbitro mai esploso definitivamente

Considerando solo le 14 partite internazionali arbitrate da Stefanski -ovvero Europa League, Nations League B e C-, la media è di un rigore fischiato ogni tre partite. Le ammonizioni sono circa cinque a partita e i cartellini rossi estratti hanno la stessa media dei rigori, ovvero uno ogni tre.

Nico Bastone