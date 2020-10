Di Bello per Napoli-Atalanta: un arbitro mai esploso definitivamente

Il Napoli non scende in campo dal 27 settembre, ovvero dal 6-0 contro il Genoa. Domani lo farà contro l’Atalanta al San Paolo: nel mezzo, la non-partita contro la Juventus e il conseguente 3-0 a tavolino con punto di penalizzazione e un’assurda pausa dovuta alle partite della Nations League. La partita coi bergamaschi sarà vista in tutto il mondo e verrà arbitrata da Marco Di Bello.

Napoli-Atalanta, Di Bello torna al San Paolo

Nel corso della sua carriera, Di Bello è stato considerato dalla critica calcistica come uno dei futuri top della categoria. L’erede giusto per mantenere alto il livello dell’arbitraggio italiano in Europa e nel mondo. Tuttavia, almeno per ora è arrivato a dirigere solo una gara della fase a gironi di Europa League. Ha ancora tanta strada fare, nonostante l’esperienza accumulata nel corso degli anni. Il bilancio con il Napoli è di 9 vittorie in favore dei partenopei 2 sconfitte. L’ultimo confronto, infatti, è l’esordio di Gattuso sulla panchina partenopea, partita finita 1-2 in favore del Parma.

Di Bello ha la media di 4,6 gialli a partita e 1,2 espulsioni ogni quattro partite. L’arbitro brindisino ha comunque personalità e preferisce interrompere poco il gioco, ma a volte eccede nell’uso dei cartellini.

