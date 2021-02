Un tedesco al Maradona per Napoli-Granada: la scheda dell’arbitro Siebert

Questa sera alle 18:55 il Napoli scenderà in campo contro il Granada, per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La sfida d’andata è stata vinta dagli spagnoli per 2-0, coi partenopei che hanno messo in scena una delle peggiori prestazioni europee degli ultimi anni. Servirà una grande prova per i ragazzi di Gennaro Gattuso, che vedrebbe la sua squadra uscire dalla seconda competizione europea dopo la Coppa Italia. Napoli-Granada sarà diretta dall’arbitro Daniel Siebert.

Napoli-Granada, ecco la scheda di Siebert

Daniel Siebert è un arbitro tedesco nominato internazionale nel 2015. Nel corso della sua carriera, ha diretto 9 gare in Champions e 15 in Europa League, compresi i preliminari. Questa stagione ha arbitrato Sparta Praga-Milan 0-1 e Juventus-Ferencvaros 2-1. Le squadre italiane in totale con il tedesco hanno collezionato 5 vittorie e 1 pareggio su 6 precedenti. Per le spagnole, invece, su 8 incontri sono arrivate 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Non ha mai diretto un match del Napoli o del Granada.

Siebert si preoccupa di gestire il match con assoluta tranquillità, utilizzando i cartellini con moderazione. La media delle ammonizioni è di 3,8 a partita, mentre quella delle espulsioni di 1 ogni 6,3 partite. Come assistente al VAR ci sarà Bibiana Steinhaus, primo arbitro donna della Bundesliga.