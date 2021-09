Napoli-Spartak Mosca, dirige Kruzliak: un arbitro molto severo

Il Napoli scenderà in campo questo pomeriggio contro lo Spartak Mosca, alle ore 18:55. Sarà l’esordio europeo di Luciano Spalletti sulla panchina dei partenopei in casa, dopo il 2-2 sul campo del Leicester. L’obiettivo per i partenopei è la vittoria per dare un colpo forte al girone e alla squadra russa, che ha perso in casa contro il Legia Varsavia per 0-1. A Napoli tornerà da avversario anche Rui Vitoria, che nel 2016/17 allenava il Benfica che perse andata e ritorno contro Sarri prendendo sei gol in totale. Napoli-Spartak Mosca sarà arbitrata da Ivan Kruzliak.

Napoli-Spartak Mosca, la scheda dell’arbitro di Kruzliak

Ivan Kruzliak è un arbitro di calcio slovacco che nel 2017 ha partecipato agli Europei Under 21, edizione a cui parteciparono futuri Campioni d’Europa come Donnarumma, Berardi, Chiesa. E’ internazionale dal 2011 e nel corso della sua carriera ha diretto in totale 41 partite tra club e nazionali. Non ha precedenti con Napoli e Spartak, ma ne ha con squadre italiane come Inter, Lazio e Fiorentina. In totale, sono ben 26 le presenze in Europa League. E’ un arbitro molto severo, visto che la sua media di cartellini gialli è di 5 a partita (che si alza a 5,23 nella seconda competizione europea) e di un’espulsione circa ogni due partite.