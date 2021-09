Europa League, Spalletti pensa a qualche cambio per la gara contro il Leicester

Il Corriere dello Sport scrive a proposito del Napoli in vista della prossima sfida di Europa League contro il Leicester: “Ma in Europa League – giovedì sera – qualcosa cambierà, perché così si fa, perché poi, manco il tempo di tornare, e bisognerà partire per Udine, poi per Marassi: qualcuno si può scaldare, per esempio Malcuit, e con lui anche Rrahmani, e poi Ounas che ha già conquistato Spalletti, e poi si vedrà. Non è possibile esagerare, mancheranno ancora, e per un po’, Meret, Ghoulam, Demme, Lobotka e Mertens. Qualcuno spera di esserci per il Cagliari, ma intanto c’è il Leicester”.