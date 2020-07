Everton disastroso, Ancelotti: “Parlerò con la squadra per capire cosa succede”

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato del pessimo momento della sua squadra:

“L’attitudine non è stata buona dall’inizio alla fine. Il capitano si è preso le responsabilità, dobbiamo andare avanti e parlerò con la squadra per capire cosa sta succedendo perché la stagione non è finita e voglio prestazioni diverse, soprattutto un atteggiamento diverso sul campo. Puoi perdere la partita, ma non lo spirito. E’ stata veramente brutta, Io non ho bisogno di urlare per dire che non sono accettabili prove così”.