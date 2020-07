E’ finita 2-2 la partita tra Carrarese e Juventus under 23. In vantaggio di due gol grazie a Valente e Infantino, la squadra di casa si è fatta rimontare nel finale con Vrioni che è andato in gol due volte in 15′. I bianconeri in virtù di una posizione migliore in classifica vanno avanti nei play-off. D’Ignazio, di proprietà del Napoli, è stato in panchina per 90′.