Eziolino Capuano: “Osimhen devastante, è l’acquisto più importante della Serie A”

Eziolino Capuano, allenatore, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, su Radio Marte:

“Osimhen o Mertens? Il mercato non è ancora finito e vedremo quali colpi ci saranno alla fine del Napoli a centrocampo. Per me Osimhen può giocare ovunque, è l’acquisto più importante della serie A. E’ un attaccante stratosferico, quando attacca la profondità, ti ammazza. Sicuramente Gattuso non ritiene opportuno di far giocare insieme lui e Mertens per conservare un equilibrio tattico. L’allenatore lavora con la squadra tutta la settimana e quindi sa bene come fare. Posso soltanto dire che sono due attaccanti stratosferici. Osimhen lo farei giocare ovunque. Giuntoli sicuramente porterà a Napoli un grosso centrocampista. Lozano è cresciuto molto negli ultimi mesi. Il contratto di un allenatore? Non ho mai cercato impegni lunghi, mi sono sempre voluto sentire libero. Quando ho avuto tre anni a Modena, non sono potuto andare ad Empoli in B. Spesso ho avuto impegni pluriennali, ma fosse per me allenerei sempre a scadenza”.