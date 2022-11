F. Cannavaro: “L’Udinese mi chiese informazioni per Kim”

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino e ha parlato anche di Kim:

“Sono anni che lo vedo. Era in Cina. L’Udinese mi chiamò per chiedermi notizie e io dissi che se si toglieva delle amnesie diventava uno dei più forti al mondo. Le amnesie di cui parlavo le ho riviste per qualche istante contro l’Udinese. Ecco: mi aspetto la sua consacrazione a Doha. Come sono curioso di vedere in azione van Dijk con l’Olanda: un conto è il club, un conto è la nazionale”.