RILEGGI LIVE – Under 16, Napoli-Empoli 1-2 (24′ p.t. Cannavacciuolo; 35′ p.t. Orlandi; 9′ s.t. Rugani)

Fine del match

45′ – Forcing finale del Napoli, siamo un minuto oltre il recupero dopo le perdite di tempo

43′ – Empoli vicina al 3-1! Gran palla di Orlandi per Bertellotti che va al tiro, Sorrentino respinge! Prova a ripartire il Napoli

42′ – Ammonito Menchetti per aver allontanato il pallone a gioco fermo

40′ – 4 minuti di recupero

39′ – Cambio nel Napoli fuori Amendola per Ricciardi, tenta il tutto per tutto mister Annunziata

39′ – Cambio di gioco di Riga per Menchetti che batte Garofalo sullo scatto, ma Amendola è attento e allontana

37′ – Lancio verticale di Bertellotti per Menchetti, pallone troppo lungo che viene bloccato da Sorrentino

37′ – Palo interno del Napoli su punizione di Cimmaruta! Sulla respinta la difesa dell’Empoli allontana

34′ – Orlandi parte in contropiede con l’ausilio di un fallo non visto da Maresca, palla in verticale che però è troppo lunga e Sorrentino esce e blocca. Situazione pericolosa vista la possibilità di consegnare la palla a Manchetti o Rossetti

32′ – Ammonito Testa per simulazione in area dopo un presunto contatto con Egan

29′ – Doppio cambio Empoli: escono Zanaga e Olivieri, entrano Egan e Rossetti. Nel Napoli fuori Giglio e Cannavacciuolo, entrano Minopoli e Poggi

28′ – Punizione per l’Empoli, palla in area bloccata da Sorrentino

28′ – Cannavacciuolo cerca la verticalizzazione per Iovine, fondamentale l’intervento di Versari in uscita con i piedi ad allontanare

25′ – Ammonito Giglio per alcune scintille con Olivieri

19′ – Bella palla di Menchetti per Zanaga, bravo Sorrentino a uscire basso e anticipare l’attaccante

18′ – Ammonito D. Distratto per un fallo su Huqi

12′ – Doppio cambio nel Napoli: esce Napoletano ed entra Testa; esce anche Picca per Iovine. Nell’Empoli fuori Menconi, dentro Menchetti

11′ – Triangolazione tra D. Distratto e Picca, che prova il cross al centro ma l’Empoli allontana

9′ – Gol dell’Empoli che passa in vantaggio. Punizione dalla destra di Orlandi, stacca Rugani e pallone in rete

2′ – Tiro dalla distanza di Cannavacciuolo alto sopra la traversa

14:23 Inizia la ripresa, batte il Napoli

41′ – Finisce il primo tempo tra le proteste dell’Empoli: il Napoli perde l’ennesima parla sulla trequarti e i toscani erano pronti per andare al tiro, ma già c’era stato il primo fischio di Maresca

40′ – 1 minuto di recupero

40′ – Ancora Napoli pericoloso, verticalizzazione di Cannavacciuolo per Giglio, il suo diagonale finisce a lato

39′ – Gran tiro dalla distanza di Cimmaruta, pallone di poco a lato

37′ – Empoli pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, cross basso di Menconi deviato in corner da Lupacchio

35′ – Gol dell’Empoli. Grave errore di Sorrentino con i piedi, che la lancia laterale e intercetta Zanaga, che crossa al centro per la girata di Orlandi che segna. 1-1 il punteggio

35′ – Palla in verticale di Orlandi per Olivieri, Sorrentino la fa sua

28′ – Tiro dalla distanza di Giglio, Versari si distende e blocca il pallone

26′ – Punizione dalla sinistra dell’Empoli, palla in area di rigore dove Sorrentino rischia in uscita: ma Maresca ravvisa una carica di Rugani, classe 2007

25′ – L’arbitro dell’incontro è Maresca, fratello del noto direttore di gara di Serie A

24′ – GOOOOLLL DEL NAPOLI!! Punizione dalla sinistra, interviene Garofalo dall’interno dell’area di rigore e ne viene fuori una traiettoria masticata, Cannavacciuolo va al tiro che viene inizialmente fermato da Versari ma sul rimpallo lo stesso centrocampista azzurro la mette dentro

23′ – Lancio dalle retrovie, rischiano di combinare la frittata Sorrentino e Garofalo, si inserisce Zanaga, ma sul rimpallo Sorrentino riesce a intervenire e a sventare la minaccia

14′ – Orlandi per Zanaga sul lato destro dell’area di rigore, cross basso al centro, blocca Sorrentino

1′ – Empoli con il 4-3-1-2: Versari in porta; Bertellotti e Riga sulle fasce, Antonini e Rugani centrali; Huqi davanti alla difesa, Mazzi e Menconi interni di centrocampo; Orlandi dietro Zanaga e Olivieri

1′ – Napoli col 4-3-3: Lupacchio, Amendola, Garofalo, Distratto F. davanti a Sorrentino, Cimmaruta davanti alla difesa, Cannavacciuolo e Napoletano interni, Giglio destra, Distratto D. sinistra, Picca centravanti

13:31 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Sorrentino, 2 Lupacchio, 3 Distratto F. (C), 4 Cimmaruta, 5 Amendola, 6 Garofalo, 7 Distratto D., 8 Cannavacciuolo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Giglio. A disp. 12 La Matta, 13 Carofilo, 14 Aricò, 15 Esposito, 16 Minopoli, 17 Poggi, 18 Ricciardi, 19 Testa, 20 Iovine. All. Annunziata.

Empoli: 1 Versari, 2 Bertellotti, 3 Riga, 4 Huqi (C), 5 Antonini, 6 Rugani, 7 Mazzi, 8 Menconi, 9 Zanaga, 10 Orlandi, 11 Olivieri. A disp. 12 Vannini, 13 Egan, 14 Tavernini, 15 Toci, 16 Fanucchi, 17 Ferrazza, 18 Menchetti, 19 Voroneanu, 20 Rossetti. All. Birindelli.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Empoli, gara valida per la settima giornata del campionato Under 16 girone C. L’Empoli è secondo in classifica con tredici punti, cinque in meno rispetto alla Fiorentina capolista a punteggio pieno. Gli azzurrini sono terzi a quota 10, insieme al Bologna che ha agguantato il Napoli proprio con lo scontro diretto di domenica scorsa vinto 4-1 dall’Under 16 rossoblù. Le prime due classificate vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte, le quinte e le seste classificate, invece, passano per i play-off.