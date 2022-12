Fedele: “Osimhen è migliorato con umiltà, ha elevazione e velocità”

Enrico Fedele, giornalista, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Mercato di gennaio? Io non muoverei nulla del Napoli; neanche Demme, che può ricoprire più ruoli a centrocampo. Malinovskyi al posto di Demme o Zielinski? Non serve. Mondiali? Non ho visto una squadra rivelazione. Nella Francia mi intriga la posizione di Griezmann che è stato trasformato da attaccante a rifinitore e sta giocando in maniera unica. Il Belgio è stato eliminato perché ha sbagliato troppo. Secondo me il miglior giocatore di questi Mondiali è Bellingham che ricorda vagamente Gerard nonostante sia giovanissimo. Kim in Qatar mi ha deluso molto. Osimhen, capocannoniere del campionato italiano, sta a 9 gol senza tirare i calci di rigore. Nelle corde ha qualcosa in più rispetto ad altri calciatori, come elevazione e velocità. Si vedono i miglioramenti degli allenamenti extra. Quando sei umile e apprendi, mettendo in pratica le cose nelle quali sei carente, vedrai che ci saranno progressi enormi così come sta accadendo a Osimhen”.