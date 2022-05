Ferlaino compie 91 anni: gli auguri della SSC Napoli

Corrado Ferlaino compie 91 anni. Lo storico ex presidente del Napoli, protagonista dei maggiori successi del club come 2 scudetti, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana, acquistò grandi campioni come Krol, Savoldi e soprattutto i vari Maradona, Careca e Giordano. A lui sono legate indissolubilmente le vittorie del Napoli in Italia e in Europa. Il club sui social gli ha fatto gli auguri: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli rivolgono a Corrado Ferlaino un affettuoso augurio per il suo 91° compleanno”.

