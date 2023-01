Ferrara: “E’ più la Juventus ad avere necessità di vincere”

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ha parlato a margine della presentazione della collezione Panini 2022/23 alla Lega Serie A:

“Napoli e Juventus sono le squadre in cui ho militato e che mio hanno dato tantissimo. Quella di domani è una partita molto sentita da entrambe le parti, chiaro che siamo in un momento del campionato che potrebbe essere molto importante e decisivo. Non mi chiedete la favorita, ci arrivano entrambe in un buon momento. Si vedrà una bella partita, ogni squadra ha le proprie caratteristiche che cercherà di sfruttare”.

La chiave della gara può essere il Napoli che attacca e la Juve che riparte? “La Juventus è una squadra che tende a non farti giocare bene, quindi sarà un’ulteriore prova importante per il Napoli. Il pubblico avrà un’importanza notevole, è sempre stato così, so di cosa parlo”.

Può essere decisiva per entrambe in un senso o nell’altro? “E’ più la Juventus che ha necessità, visto che deve rimanere agganciata. La Juve ha fatto 8 vittorie consecutive e ha recuperato 3 punti al Napoli, ma il distacco che ha la squadra azzurra gli permette di poter comunque gestire, e da questo punto di vista mi sembra che Spalletti e il Napoli stiano facendo un ottimo lavoro, anche al di fuori del campo”.