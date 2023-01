IN CASA DELL’AVVERSARIO – Juventus, Allegri vuole accorciare. Ostacolo bianconero per i campioni d’Inverno

L’anticipo della diciottesima giornata di Serie A vedrà opposte al Maradona il Napoli e la Juventus, un classico della Serie A ed un grande match visto la classifica. Gli azzurri sono già campioni d’Inverno ed hanno l’opportunità di dare un serio colpo al campionato. La Juve ha recuperato elementi nelle ultime giornate ed è una squadra in ottima forma. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Dopo un inizio complicato Allegri ha trovato la quadra ed ora la Juventus è reduce da ben otto vittorie consecutive. Gli azzurri sono primi con 7 punti di vantaggio sulla Juve, che, punta soprattutto sul reparto difensivo, imbattuto ormai da diverse gare. Per il match del Maradona il club bianconero recupera qualche pedina.

PROBABILE FORMAZIONE = JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; F. Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri

LE DICHIARAZIONI = Allegri ha parlato cosi nella conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera:

“Domani sarà una partita diversa. A Napoli le partite non finiscono mai. Affrontiamo una squadra ben organizzata ed allenata. Quello che è stato fatto fino ad oggi è buono, ma domani è un’altra partita. Nel calcio c’è una regola: quello che fai il giorno dopo non conta più. Dobbiamo continuare questa percorso di crescita come squadra per arrivare fino in fondo al campionato. L’obiettivo è il quarto posto. Dobbiamo pensare solo quello che abbiamo fare domani”. Poi prosegue: “La classifica parla per loro. Se hanno fatto 44 punti è normale che siano i favoriti. Sono forti tecnicamente e ben allenati. Luciano è il migliore ad allenare e ad insegnare. Dobbiamo fare una bella partita, e sarà bella da giocare. Due mesi fa non pensavamo di poterci arrivare così. Ma dobbiamo pensare solo all’obiettivo”.

TERNA ARBITRALE = Doveri

Costanzo – Passeri

Iv: Chiffi

Var: Mariani

Avar: Piccinini

I PRECEDENTI = Complessivamente sono 178 le precedenti sfide tra Napoli e Juventus con un bilancio di 44 vittorie azzurre, 50 pareggi e 80 vittorie bianconere.

In Serie A, invece, su 152 incontri si contano 34 vittorie partenopee, 48 pareggi e 70 affermazioni della Juventus.

A cura di Mario Tramo