FIGC, Gravina pensa a mettere un limite alle spese dei club: tetto legato al fatturato

Novità per reagire al progetto Superlega e prevenire che possa ripetersi in futuro. Sono quelle attese nel Consiglio Federale di oggi, ove le novità non si limiteranno soltanto all’inserimento di una norma che imponga la partecipazione alle coppe UEFA. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il presidente federale Gabriele Gravina getterà anche le basi per un discorso sui budget. Nello specifico, l’obiettivo sarebbe quello di fissare un limite ai trasferimenti, un tetto in percentuale al fatturato del singolo club. Chi volesse sfiorarlo potrebbe farlo solo immettendo liquidità o fornendo le opportune garanzie.