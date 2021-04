Possibile forfait dell’ultim’ora per il Napoli in vista della trasferta di stasera contro il Torino. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Fabian Ruiz non dovrebbe farcela a causa di alcuni fastidi alla schiena, così in mediana ci sarà spazio per Diego Demme e Tiemoué Bakayoko. In attacco Victor Osimhen dovrebbe spuntarla su Dries Mertens, mentre è tutto aperto il ballottaggio Hirving Lozano-Matteo Politano.