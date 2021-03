Figc, l’ex dg Valentini: “Sorpreso dalla non convocazione di Politano, ma sono sicuro che Mancini lo monitori”

Ha fatto discutere non poco la mancata convocazione in Nazionale di Matteo Politano, escluso dal commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini per i tre match di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Irlanda del Nord, Bulgaria e quello di domani in casa della Lituania (ore 20.45).

In merito è intervenuto l’ex direttore generale della Figc Antonello Valentini, che a “Marte Sport Live” su Radio Marte ha dichiarato: “Sono abbastanza sorpreso per l’assenza di Politano nelle convocazioni in queste tre partite dell’Italia. C’è Bernardeschi che non sta brillando e rischia di non mantenere le promesse di qualche anno fa. Mancini, ─ prosegue ─ va detto, non fa figli e figliastri, altrimenti non avrebbe convocato Toloi e Ricci. Lui guarda un po’ dappertutto e sono sicuro che nel suo mirino ci sia anche Politano“.

Una parentesi, poi, sull’abolizione del Fair play finanziario e le altissime commissioni ricevute dagli agenti dei calciatori: “La Uefa ha di fatto abolito il Fair play finanziario, in pratica mai messo in pratica fino in fondo. La situazione in Italia è uguale a quello degli altri paesi. Agenti dei calciatori? Non è possibile continuare a dare provvigioni così alte, il meccanismo delle commissioni dev’essere modificato. Mai come in questo caso le federazioni internazionali, che hanno prestigio, libertà e neutralità, dovrebbero pesantemente intervenire. Questa storia deve finire, non si ha senso della misura e della vergogna. Anche il sindacato dei calciatori dovrebbe fare un pochino di più, perché il calcio non è un mondo a parte. Questo giochino è vecchio come il cucco, i calciatori dovrebbero fare di più la loro parte“.