Finale di Coppa Italia, le iniziative social con Vieri e Adani

La Finale di Coppa Italia Coca-Cola tra Napoli e Juventus, in programma mercoledì 17 giugno, alle ore 21.00, all’Olimpico di Roma vivrà parallelamente in TV, sui social e sulla console gaming. Per far vivere anche sui social la Coppa Italia Coca-Cola, il title sponsor coinvolgerà Bobo Vieri e i suoi ospiti nell’innovativo format di diretta Instagram nato durante il lock down: la “BOBO TV”. Saranno infatti Bobo Vieri, Nicola Ventola e Daniele Adani ad intrattenere i fan su Instagram nel pre-gara, nell’intervallo e nel post-partita. Inoltre – riporta la nota ufficiale della Lega Serie A – per rendere più coinvolgente la Finale, gli spalti dell’Olimpico saranno riempiti con coreografie digitali, prodotte grazie ad una grafica virtuale integrata tramite sofisticati software.