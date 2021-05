Abisso per Fiorentina-Napoli: poca personalità ed errori grossolani

Il Napoli alle 12:30 di oggi scenderà in campo all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. La vittoria della Juventus contro l’Inter ha fatto scivolare i partenopei al quinto posto, che avranno l’occasione di ristabilire le gerarchie proprio contro i viola. La salvezza è stata raggiunta dalla squadra di Iachini qualche giorno fa, e il club sta vivendo un momento di tensione con la stampa dopo la sfuriata del presidente Commisso e il comunicato dell’USSI. Insomma, tante cose sono successe intorno a questo match, ma la realtà dei fatti è che a Gattuso serve la vittoria per ritornare quarto. Fiorentina-Napoli sarà diretta dall’arbitro Abisso.

Fiorentina-Napoli, la scheda dell’arbitro Abisso

Rosario Abisso è un arbitro di Palermo, presente in Serie A dal 2015. Ha diretto in totale circa 70 partite, dove si è contraddistinto per la sua poca personalità e per i suoi errori grossolani. Da ricordare, infatti, il rigore clamoroso assegnato alla Fiorentina contro l’Inter per un presunto tocco di mano di Danilo D’Ambrosio. Un tocco che non c’è mai stato e infatti venne fermato dopo quella direzione. In totale, con Abisso il Napoli ha quattro precedenti in cui vanta quattro vittorie. L’ultimo, il derby campano vinto contro il Benevento per 2-0.

La media delle ammonizioni è di circa quattro a partita. Quella dei rigori assegnati va oltre l’uno ogni due partite. Il dato delle espulsioni, invece, è di uno ogni quattro partite.