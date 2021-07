Secondo quanto riportato da La Nazione, in attesa che German Pezzella torni in Italia dopo la vittoria della Copa America con l’Argentina, la Fiorentina si interroga sul futuro del proprio capitano in scadenza nel 2022. La Lazio avrebbe effettuato alcuni sondaggi di recente, ma al momento non sono arrivate proposte ufficiali sulle scrivanie di Barone e Pradè.