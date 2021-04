Floro Flores: “Mertens sempre in campo, Quagliarella lo prenderei subito”

Antonio Floro Flores, ex attaccante, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Io sceglierei sempre Mertens, poi le scelte deve farle l’allenatore che vede i giocatori in settimana e sa come stanno. Sampdoria? Ranieri è un allenatore classico che non sbaglia mai nulla con il 4-4-2. La Sampdoria è una squadra fastidiosa da affrontare. Ranieri ha preso in mano una patata bollente quando è arrivato ed ha risollevato la squadra.

Quagliarella? Non mi sarei mai voluto trovare in una situazione in cui si è trovato Fabio a Napoli. La sua storia e la mia a Napoli sono diverse. Il mio sogno era quello di giocare a calcio e non avrei permesso a nessuno di infrangerlo. Fabio sembra un bambino con un giocattolo quando gioca al calcio. Fabio non tornerebbe mai a Napoli come terza scelta. Lui vuole sempre una maglia da titolare. Non so se ne varrebbe la pena dopo tanti anni da capitano della Sampdoria. Io a Napoli lo prenderei subito, lo vedrei benissimo a Napoli. La scelta di non prenderlo è stata fatta perché hanno puntato su Osimhen”.