Formisano: “La maglia di Natale è divertente, altre sorprese durante la stagione”

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo la possibilità di accendere i fari su determinati temi e dobbiamo farlo. La guerra in Ucraina e disinnescare ogni conflitto dovrebbe essere il primo obiettivo del 2023 per tutti. Grande disponibilità per il calendario da parte di tutti i calciatori che sanno di partecipare ad un’iniziativa poco invasiva. Con il Villarreal abbiamo avuto il pubblico da campionato e contro il Lille qualche spettatore in meno, ma abbiamo fatto di tutto per permettere ai tifosi del Napoli di avere un momento di svago. Ampliare la gamma delle nostre maglie è qualcosa di divertente come la maglia di Natale e faremo altre sorprese nel corso della stagione”.