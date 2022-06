Foschi: “Colpaccio Napoli se prende Sirigu, a Palermo era già un leader”

Rino Foschi, ex ds del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“E’ giusto operare molto prima, come sta facendo il Napoli, per via dei Mondiali e l’inizio anticipato della stagione.

Sirigu chioccia di Meret? Sicuramente, come età, esperienza e e qualità del ragazzo. E’ un sardo eccezionale, è sempre pronto quando ce ne è bisogno. E’ l’ideale per un discorso che vuole fare il Napoli. A Palermo era un ragazzino e c’erano cinque campioni del mondo nello spogliatoio, ma si comportava già da leader. Per me il Napoli fa un colpo se prende Sirigu. Per fare quel ruolo nel Napoli ci vuole un carattere particolare, e lui come uomo è un giocatore l’ideale”.