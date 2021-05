FOTO – Addio Gattuso, Manolas si accoda ai saluti: “È stato un onore, mister”

Arrivano in sequenza i saluti dei calciatori del Napoli a Gennaro Gattuso, che da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Ai suoi colleghi azzurri si è unito anche il difensore greco Kostas Manolas, che ha postato sui social una foto che lo ritrae in un abbraccio col tecnico calabrese, a cui ha aggiunto la seguente didascalia: “Grazie di tutto mister! È stato un grande onore averti come allenatore! In bocca al lupo a te e il tuo staff meraviglioso!”. Poche parole, ma sentite, sintomo del grande attaccamento tra la squadra e Gattuso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kostasmanolas (@kostasmanolas44)