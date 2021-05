Serie D, il Sorrento spreca il doppio vantaggio e si fa rimontare: col Brindisi finisce 2-2

È una sorta di “suicidio” sportivo quello messo in atto dal Sorrento, quest’oggi impegnato nel match casalingo contro il Brindisi, valevole per la trentesima giornata di Serie D, girone H. Portatisi in doppio vantaggio grazie alle reti di Mezavilla e Sandomenico, i campani si sono poi fatti rimontare nel giro di sei minuti nel finale (77′ e 83′) dalle reti di Evacuo e Faccini, che hanno sancito il 2-2 finale. Pareggio tuttavia indolore per i padroni di casa, che col punto conquistato si sono assicurati la permanenza nella categoria. Tra le fila del Sorrento è partito titolare Somma, difensore classe 2003 in prestito dal Napoli.