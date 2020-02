FOTO – Messaggio di benvenuto della Ssc Napoli, il Barça risponde: “T’appost! Grazie per la calda accoglienza”

Simpatico siparietto su Twitter tra la Ssc Napoli e l’FC Barcellona. Il club azzurro ci ha tenuto a lasciare il proprio messaggio di benvenuto ai catalani: “Hey, Barcellona! In attesa della vostra visita in Champions League, godetevi la pizza, godetevi la città. Buon soggiorno” con i blaugrana che, simpaticamente, hanno replicato: “T’appost Napoli! Grazie per la calda accoglienza, ci vediamo domani al San Paolo!”.

Hey @FCBarcelona! Looking forward to your visit in the @ChampionsLeague. Enjoy the pizza 🍕, enjoy the city 🌇, and have a nice stay. 🛄 pic.twitter.com/yVoCECDOOA — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) February 24, 2020