Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha postato sui social una foto dopo la vittoria contro la Salernitana per 4-1. Match in cui il capitano partenopeo ha anche segnato il 115° gol in maglia azzurra, che gli ha permesso di raggiungere Diego Armando Maradona: “I derby non si giocano… si vincono…. Continuiamo così fino alla fine.

Sempre e per sempre FORZA NAPOLI”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Insigne (@lorinsigneofficial)