FOTO – Turchia, Hamsik campione: “Felice per il mio primo campionato”

Marek Hamsik ha vinto il campionato turco con il Trabzonspor. Si tratta del primo ‘scudetto’ in carriera per il centrocampista slovacco classe ’87. Questo il suo post su Instagram:

“Finalmente il mio primo titolo di campione del campionato professionistico. Incredibile ieri sera quello che è successo, che non dimenticherò mai. Le sensazioni indescrivibili che si vedono meglio in queste foto sono piene di emozione, passione e gioia. Abbiamo scritto in maiuscolo la storia di questo club, città, regione e super league turca. Grande rispetto per l’Antalyaspor. Grazie a tutti voi. Trabzonspor campione“.