Game over a Torino. Alla Juventus serve una doppietta di Bonucci nel giorno del suo compleanno per affondare il Venezia e vincere per 2-1. Prestazione altalenante dei bianconeri contro un Venezia che ha giocato una grandissima partita ma che ha dovuto comunque arrendersi ai bianconeri. Juventus che sarà matematicamente in Champions League se questa sera la Roma non dovesse battere il Bologna. Venezia invece fanalino di coda della classifica e sempre di più verso la retrocessione in Serie B.