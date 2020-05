Francia, sospesi i campionati: i club riceveranno in prestito 224,5 milioni di euro

Con la sospensione del campionato in Francia è emersa la necessità di trovare un sistema di supporto per i club che, privati degli introiti della parte finale di stagione, rischiano di andare in difficoltà a livello di bilancio. Per questo motivo la LFP, la lega dei club professionistici di Ligue 1 e Ligue 2, ha votato a favore del progetto di prestito garantito dallo Stato francese presentato dalla dirigenza. Secondo quanto riportato da L’Equipe l’ammontare del prestito arriva a circa 224,5 milioni di euro. Una cifra, questa, che dovrà servire, in particolare, per compensare la mancanza di introiti televisivi da Canal+ e beIn Sports che hanno deciso di non pagare la tranche dei diritti tv per la fine della stagione.