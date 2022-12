Franco Ordine: “Kvaratskhelia o Leao? Kvara è stato molto più costante e decisivo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: “L’anno scorso il Milan è riuscito a rimontare gli otto punti dall’Inter grazie alla riscossa nel derby e alla crisi dei nerazzurri avuta in Champions e in campionato. Quest’anno è diverso però, non rivedo la stessa forza d’animo e la stessa solidità a centrocampo che aveva la scorsa stagione. E non credo che riuscirà in una seconda rimonta anche ai danni del Napoli. Giroud? Spalle alla porta è uno dei migliori, lui e il Milan devono essere reciprocamente grati. Il Milan ha restituito alla Francia un calciatore in grande forma, mentre lui ha dato ai rossoneri quei gol indispensabili per lo Scudetto. La sosta? Questo è un mese fondamentale, a gennaio comincerà un nuovo campionato. Chi lavorerà con la testa giusta, trarrà grandissimi benefici. Leao? Passa il futuro del Milan anche dalla sua permanenza, ma la sua situazione è tutt’altro che ben definita. Ci sono molti problemi. Maldini pensava di risolverli prima del Mondiale, invece si dovrà aspettare febbraio-marzo. Se non dovessero arrivare aggiornamenti, significherà che Leao andrà in scadenza al 2024. Chi scelgo tra Kvaratskhelia e Leao? Ad oggi, Kvara è stato molto più costante e decisivo di Leao”.