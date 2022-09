RILEGGI LIVE – Primavera 1, Frosinone-Napoli 1-0 (91′ Milazzo)

Termina il match

94′ – Palla dentro di Barba, Palmisani blocca

93′ – Cross di Iaccarino, Palmisani allontana coi pugni. Gioielli ripropone, il pallone viene bloccato dal portiere del Frosinone ma il gioco è fermo per un colpo alla testa di un giocatore ciociaro. Palla restituita al Napoli

92′ – Fallo su Acampa, punizione per il Napoli. Sul pallone Iaccarino

91′ – Gol del Frosinone. Selvini inventa sulla sinistra, si gira e mette un cross per Milazzo che di testa batte Boffelli

90′ – 3 minuti di recupero

88′ – Doppio cambio nel Frosinone: dentro Pozzi e Voncina, fuori Macej e Cangianiello

87′ – Angolo Frosinone, palla allontanata da Gioielli: ci prova Pares ma il suo tiro finisce addirittura in fallo laterale

85′ – TRAVERSA NAPOLI! Cross di Iaccarino per D’Avino che di testa colpisce la traversa

85′ – Il Napoli resta lì ad attaccare, Iaccarino si guadagna una punizione

85′ – Batte Iaccarino e Obaretin non riesce a colpire bene il pallone, la palla viene allontanata dalla difesa del Frosinone

84′ – Cross di Acampa che viene deviato in angolo

83′ – Cambi nel Napoli: Mazzone e Lettera dentro, fuori Lamine e Spavone. Esordio in gare ufficiali in Primavera per Mazzone adattato a destra

81′ – Soffre il Napoli, attacca il Frosinone sulla sinistra, cross basso che resta lì e viene allontanato da D’Avino

79′ – BOFFELLI SALVA IL NAPOLI! Triangolazione tra Cangianiello e Condello che calcia di punta a tu per tu con Boffelli che alza il pallone sopra la traversa

78′ – Si fa vedere il Napoli in avanti, cross di Lamine troppo lungo per tutti

76′ – Cambio nel Napoli: fuori Pesce, dentro Sahli

75′ – Gozzo serve Milazzo che si stacca dalla marcatura e prova il tiro con il sinistro che finisce altissimo

72′ – Punizione per il Frosinone, colpo di testa di Selvini che finisce sull’esterno della rete

68′ – Proteste da parte della panchina del Frosinone per un contatto spalla a spalla tra Iaccarino e Maestrelli: non c’è nulla e infatti l’arbitro lascia correre

65′ – Doppio cambio nel Frosinone: dentro Gozzo e Condello, fuori Bruno e Afi

63′ – Colpo di testa di Bracaglia vicino al gol

61′ – Cambio nel Napoli, fuori De Pasquale e dentro Boni all’esordio

61′ – CLAMOROSO! FROSINONE VICINISSIMO AL VANTAGGIO: grande azione di Afi che semina il panico nella difesa azzurra partendo da sinistra, s’intromette Pares che col piattone a tu per tu con Boffelli la manda alta

58′ – Palla dentro per Bruno che anticipa Obaretin ma non riesce ad agganciare, palla fuori. Brivido per il Napoli

57′ – Che parata di Boffelli sul tiro di Selvini! Il giocatore del Frosinone si trova a tu per tu col portiere del Napoli e calcia col sinistro, Boffelli la alza in angolo

57′ – Blitz di Iaccarino che ruba palla, avanza e serve Acampa ma il cross è troppo su Palmisani

54′ – Lamine prova il tiro al volo dopo l’uscita di Palmisani ma colpisce malissimo il pallone

54′ – Dopo una serie di batti e ribatti in area di rigore azzurrina in seguito a un corner del Frosinone, la palla arriva a Bracaglia che spalle alla porta si gira subito e calcia, pallone alto

48′ – Palla in verticale per Pesce ma uscita tempestiva di Palmisani che rinvia subito

48′ – Punizione per il Frosinone pericolosa respinta dalla difesa del Napoli

47′ – Tiro altissimo di Bracaglia

47′ – Attacca subito Acampa che arriva sul fondo ma viene fermato prima di mettere il cross

12:01 – Inizia la ripresa

Cambio nel Napoli: dentro Acampa, fuori Giannini

Fine primo tempo

46′ – Lancio in profondità per Spavone sul lato destro del limite dell’area di rigore, Palmisani in ritardo nell’uscita, serie di finte dell’azzurrino ma il suo tiro è alto e impreciso. Grande occasione per il Napoli

45′ – 2 minuti di recupero

44′ – Ammonito Gioielli per fallo su Milazzo

43′ – Pallone dentro per Selvini che fa il velo, Milazzo ci prova ma il tiro è debole e centrale e finisce tra le braccia di Boffelli

40′ – Animi accesi in questa fase, Pares spinge De Pasquale che risponde e il giocatore del Frosinone cade a terra. L’arbitro prova a sedare la situazione che si stava surriscaldando con gli interventi di Spavone e di altri giocatori ciociari. Ammonito solo De Pasquale

37′ – Dopo una fase a favore dei ciociari, il Napoli prova a rispondere rialzando la testa

31′ – Spinge ancora il Frosinone, Napoli in difficoltà, Boffelli ci mette una pezza in uscita poi il tiro a giro di Selvini finisce alto

30′ – Dal successivo corner del Frosinone nasce un’azione confusa, col Napoli che si salva con Obaretin ancora in calcio d’angolo

‘ – Che occasione per il Frosinone! Milazzo salta due giocatori del Napoli, si presenta al limite dell’area di rigore e calcia in porta: deviazione e palla fuori di pochissimo

26′ – Cross di Lamine dopo una bell’azione di De Pasquale in area di rigore, l’arbitro ferma tutto per fuorigioco

23′ – Azione personale di Milazzo in area di rigore, pallone che finisce in area, batti e ribatti e poi rimessa dal fondo per Boffelli

22′ – Tiro di sinistro dal limite dell’area da parte di Bruno ben parato da Boffelli

20′ – Lo stesso Iaccarino calcia sopra la barriera dalla lunetta ma il pallone finisce alto

19′ – Bell’azione personale di Iaccarino che viene steso da Maura al limite dell’area di rigore

18′ – Fallo di Bracaglia su Iaccarino, ammonito

16′ – Afi dalla sinistra dribbla Giannini e calcia sul primo palo, para bene Boffelli che mette in angolo. Su successivo corner fallo in attacco in favore del Napoli

16′ – Insiste il Napoli, De Pasquale mette dentro un buon cross da punizione che finisce nella zona di Obaretin ma viene allontanato dalla difesa del Frosinone, tiro successivo di Iaccarino forte ma impreciso

12′ – Prima grande occasione per il Napoli, Palmisani sbaglia il rinvio che finisce tra i piedi di Lamine, Iaccarino inventa per l’esterno partenopeo che col sinistro colpisce malissimo da ottima posizione, palla che finisce fuori

11′ – Tiro contrastato di Bruno che finisce tra le braccia di Boffelli

8′ – Grande occasione per il Frosinone ancora di testa su situazione da corner, batte Afi che trova un compagno in area ma la palla finisce di poco fuori

7′ – Fase combattuta della partita a centrocampo

4′ – De Min si accascia a terra per un problema al ginocchio, chiesto subito il cambio dallo staff medico. Esce in lacrime il centrocampista dei ciociari, al suo posto Milazzo

2′ – La prima occasione del match è del Frosinone, colpo di testa di Maestrelli che finisce molto alto

1’ – Il Napoli si schiera in campo con un 3-4-2-1: Boffelli; Barba, D’Avino, Obaretin; Lamine, Gioielli, Iaccarino, Giannini; Spavone, De Pasquale; Pesce. Frosinone col 4-3-3

11:00 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Frosinone: 1 Palmisani, 4 Bruno, 7 Selvini, 10 Cangianiello, 13 Maestrelli, 24 Pares, 28 Macej, 68 Afi Ayoub, 77 Maura, 79 Bracaglia (C), 97 De Min. A disp. 22 Di Chiara, 2 Rosati, 6 Kamensek, 8 Milazzo, 11 Condello, 14 Stefanelli, 23 Ferrieri, 25 Benacquista, 27 Pozzi, 30 Gozzo, 44 Pera, 99 Voncina. All. Gorgoni.

Napoli: 1 Boffelli, 2 Barba (C), 3 Giannini, 69 Lamine, 72 D’Avino, 5 Obaretin, 15 Spavone, 8 Iaccarino, 9 Pesce, 6 Gioielli, 15 De Pasquale. A disp. 55 Turi, 4 Lettera, 7 Acampa, 14 Pontillo, 26 Lorusso, 33 Boni, 77 Mazzone, 88 Russo, 90 Nosegbe, 93 Sahli. All. Frustalupi.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della partita del campionato Primavera 1 tra Frosinone e Napoli, valida per la 4^ giornata. Calcio d’inizio previsto alle ore 11:00 al Centro sportivo Ferentino. Azzurrini con tre punti in classifica in tre partite, vista la vittoria col Cesena e le sconfitte contro Sassuolo e Lecce. Per il Frosinone, invece, quattro punti dopo aver battuto il Milan, pareggiato con l’Udinese e perso con il Lecce.