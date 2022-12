Fusco, ex ds del Napoli: “Questa stagione è un capolavoro, ma il seme era già stato gettato”

L’ex Direttore Sportivo del Napoli Filippo Fusco ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport. Tra gli argomenti trattati l’ex direttore, che con il Napoli aveva conquistato il campionato di Serie B, ha elogiato gli azzurri:

“Il capolavoro è stato realizzato questa stagione, ma qui ci sta un seme che è stato gettato negli anni. De Laurentiis ha palesato di ardire che ad altri è mancato, perché certe operazioni sono ora mai cicliche: il Napoli non ha mai avuto paura di vendere i migliori e di ricostruirsi intorno a quelle operazioni. Accadde con Cavani, nel 2013, e con quella cessione si aprì un ciclo che è durato quasi un decennio. È successo dopo un’altra volta la scorsa estate, questa volta con il capolavoro di Giuntoli, che non solo ha rinunciato a Koulibaly, Insigne e Mertens, tre leader storici, ma è stato capace di sostituirli con un giovane come Raspadori, e con due investimenti mirati e straordinari come Kim e Kvaratskhelia”.