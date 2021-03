Gaich, l’agente: “Giocare al Maradona è stato straordinario. Paragone con Denis? Più simile a Crespo e Batistuta”

L’agente del centravanti argentino Adolf Gaich, Pablo Caro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Minutidirecupero.it in dopo il suo goal allo Juventus Stadium, regalando di fatto i tre punti al Benevento. Ecco una parte dell’intervista

Hai già avuto modo di sentire Adolfo? Com’è il suo day after?

“L’ho sentito sia ieri che stamattina e innanzitutto è ovviamente molto contento di aver scritto questa piccola pagina di storia. Diciamo poi che al di là di ciò che riguarda il calcio, in questo momento è molto felice innanzitutto sul piano personale”.

Un gol alla Inzaghi se vogliamo: un grave errore di Arthur, e una grande capacità da parte sua di approfittare della situazione…

“E’ vero, il gol è stato propiziato da un errore tecnico e attico dell’avversario, ma lui ha avuto il merito di restare molto attento e ben posizionato considerando la possibilità da parte di Arthur di commettere un errore, e solo così ha potuto approfittarne. Adolfo ha le sue qualità, che sono innate, ma certo, anche Inzaghi sta facendo un gran lavoro su di lui”.

Ha già visitato Napoli, che dista da Benevento pochi chilometri, e che ha un certo feeling con gli argentini?

“Lo ha fatto solo prima di giocare lì, approfittando del viaggio in pullman per una piccola vista sulla città. Una città meravigliosa e che agli argentini regala sensazioni speciali. Il fatto di aver giocato in uno stadio che si chiama Diego Armando Maradona gli ha creato delle emozioni particolari, ed è stato per lui qualcosa di straordinario”.

Sarà anche per l’appellativo “Tanque” che qualcuno lo definisce uno German Denis con piu qualità…

“Io con tutto il rispetto preferisco paragonarlo a grandissimi attaccanti come Batistuta e Crespo, ovviamente conscio del fatto che sono accostamenti molto importanti e prematuri per un ragazzo così giovane. Ciò che è certo, al di là dei paragoni che sono sempre noiosi, è che il ragazzo si stia già costruendo il proprio nome, e da qui a poco basterà semplicemente definirlo Adolfo Gaich”.