Gasperini in conferenza stampa: “Napoli? Sembra che non abbia entusiasmo. Gara che ci dà fiducia”

Ecco le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: “Era il modo migliore per iniziare questo ciclo ricco di impegni. Ci ha dato una grande fiducia, visto che abbiamo vinto in questo modo sul campo dei campioni d’Italia. Abbiamo un gruppo molto omogeneo, che mi permette di alternare diversi giocatori e non perdere mai la competitività. Non mi piace il termine gestire, ma bisogna comunque saper soffrire. Prima del gol di Koop, abbiamo saputo tenere: le partite poi possono prendere un’altra piega. Hien? E’ stato molto bravo su Osimhen, anche se l’attaccante del Napoli può creare sempre qualche pericolo. Hien è stato un rinforzo di gennaio provvidenziale, ma adesso abbiamo bisogno di tutti quanti per questo percorso così ricco di partite. Scamacca? Mi auguro che vada all’Europeo, io sono molto soddisfatto del suo percorso nell’Atalanta. Ha avuto qualche acciacco, ma è stato sempre continuo quando aveva la condizione: è in doppia cifra, poi su sto ragazzo c’è sempre una grandissima attesa. Ha fatto dei passi in avanti davvero importanti e più si andrà avanti e più sarà importante sia per l’Atalanta che per la Nazionale. Napoli demotivato? Sta vivendo una stagione particolare, non è facile gestire il campionato dell’anno scorso. Il valore della squadra è in dubbio, oggi ho avuto la sensazione di avere davanti a me una squadra senza entusiasmo. Caso Acerbi-Juan Jesus? Il razzismo è davvero una brutta cosa, però, intorno c’è tantissima ipocrisia: il calcio deve aiutare a combatterlo. Scalvini? Potrebbe avere qualche problema muscolare, bisogna aspettare domani. Zappacosta? Contrattura che potrebbe risolversi in pochissimo tempo. De Ketelaere? Non so se recupererà per mercoledì, ma per domenica sicuramente sì”.