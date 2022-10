Gasperini: “Paura del Napoli? No, ma grande ammirazione”

Gian Piero Gasperini non nasconde la grande soddisfazione per la vittoria di Empoli. “È stata una buona partita, forse sul piano tecnico una delle migliori. Ma anche col Sassuolo ho avuto questa sensazione – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport -. Poi c’è stato il black out contro la Lazio, non abbiamo fatto bene, avevamo bisogno di fare una prestazione così. Io non avrei mai pensato a una partenza del genere”. Sabato prossimo il big-match col Napoli. “Paura no, ma grande ammirazione, è straordinario. Spalletti per il gioco che ha dato, Giuntoli per i giocatori presi, l’entusiasmo che c’è intorno a questa squadra. L’importante è che non facciano bene a Bergamo, abbiamo bisogno di fare una gara importante contro una squadra forte”.