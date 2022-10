La Gazzetta: “Il Napoli di Spalletti ha già superato quello di Sarri e degli scudetti”

La Gazzetta dello Sport analizza i numeri del Napoli di Luciano Spalletti: “Questa squadra sta facendo meglio di quelle degli scudetti, ma anche di quella dei 91 punti di Maurizio Sarri, edizione 2017-18 e dello stesso Spalletti dell’annata passata. L’unica differenza favorevole a Sarri è nel numero di gol fatti (32 allora, 30 attuali). Nella passata stagione partì benissimo in campionato, in Europa League alternò alti e bassi: 2 vittorie, 1 pari con 2 sconfitte. Sarri nel 2017-18, nelle prime 5 del girone di Champions ne vinse solo 2 perdendo le altre 3, col saldo di reti 42-17. L’ultimo Napoli versione internazionale somma a numeri straordinari in campionato anche quelli in Champions con 5 vittorie su 5 e un numero di gol straordinario in 17 partite: 50 realizzati contro solo 13 subiti. Spalletti sta anche educando il pubblico a godere della bellezza del calcio”.