Gasperini: “Real? La decisione dell’arbitro su Freuler è il suicidio del calcio”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la sconfitta contro il Real Madrid all’andata degli ottavi di finale di Champions League ai microfoni di SKY ha commentato l’espulsione di Freuler da parte dell’arbitro Stieler: “C’è la tentazione di togliere ogni forma di contrasto. Questo è un suicidio del calcio. Ho preso una mega squalifica, non dico niente altrimenti la UEFA mi butta fuori per due mesi, ma questo è un suicidio del calcio. Non possiamo avere arbitri che non distinguono un fallo da un contrasto. Si parla di quanto è un contatto, una trattenuta. Se non capiscono questo facciano un altro mestiere: non è la scienza dei missili, non bisogna essere ingegneri della Nasa per capire questa roba. Gli arbitri sono una componente importantissima, poi hanno i mezzi televisivi. Hanno tutto e di più: ma neanche di fronte alle immagini riescono, ma vale anche per il nostro campionato. Questa sera si è giocato di più, nel nostro campionato ci sono 100 falli”.