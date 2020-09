Gattuso a DAZN: “Alla squadra serve equilibro, non siamo ancora pronti. Osimhen valore aggiunto”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Parma per 0-2:

“Osimhen è un valore aggiunto, ma noi dobbiamo correre e migliorare sulle seconde palle, con la sola qualità non andiamo da nessuna parte. Victor ha una marcia in più, ma al momento dobbiamo cercare i principi giusti, sapevamo che nel finale poteva darci qualcosa di importante. La qualità mi piace, ma devo pensare all’equilibrio della squadra, nel primo tempo abbiamo fatto il solletico al Parma, nonostante abbiamo speso tanto. Negli ultimi minuti ho visto diverse disattenzioni che non mi sono piaciute. Dobbiamo migliorare in questo, è una squadra che deve guardare questi particolari senza regalare nulla“.

Obbiettivi stagionali – “Voglio vedere una squadra ben organizzata, con principi ben chiari in testa. Dobbiamo imparare a metterci a disposizione di ogni compagno, solo così possiamo tornare nei primi quattro posti. Calciomercato? Noi allenatori dobbiamo farcene una ragione, è una sessione particolare dove girano pochi soldi“.

Su Osimhen – “Non dimentica da dove è partito e i sacrifici che ha fatto. Mi colpì già la prima volta che ci parlai, è un ragazzo giovane con la testa di un quarantenne. Da quando è arrivato ha dimostrato di essere davvero tanta roba“.

Fase difensiva – “Dobbiamo cambiare un po’ di cose, provando a giocare a tutto campo. Invidio chi lo sa fare, noi al momento non siamo ancora pronti per questo tipo di filosofia“.

Su Fabian – “Per come si muove in fase di non possesso è uno dei più forti, deve migliorare nella copertura del campo quando giochiamo a due. E’ stato dieci giorni in Nazionale e sta lavorando tanto, è normale che debba ancora entrare al meglio in condizione“.