Gattuso a SKY: “Mertens non ha tantissimi minuti nelle gambe. Abbiamo la forza di poter ribaltare il risultato”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky alla vigilia del match di Europa League contro il Granada: “Penso che non bisogna partire morbidi come siamo partiti la prima mezz’ora con loro (contro il Granada nella gara di andata, ndr), poi alla fine abbiamo preso le misure e avevamo sofferto meno, penso che ci oglia grande motivazione, una grandissima voglia di mettersi là e giocare con un mordente diverso da quello con cui abbiamo giocato una settimana fa. Bollettino medico? Non faccio il dottore, faccio l’allenatore. Posso solo dire che Koulibaly e Ghoulam sono rientrati, sicuramente non hanno grandissimo minutaggio però ne abbiamo bisogno. Osimhen starà fuori e gli altri non saranno ancora a disposizione. Mertens? Dries lo portiamo ma ieri ha fatto il primo allenamento, oggi ha fatto la rifinitura con la squadra e sicuramente lo valutiamo dato che è tanto tempo che è fermo e non ha tantissmi minuti a disposizione. Perchè il Napoli può ribaltare il risultato dell’andata? Perchè penso che abbiamo il dovere di crederci, perchè in questo momento ci mancano giocatori importanti ma abbiamo giocatori che possono fare la differenza. Abbiamo tanti giocatori stanchi però penso che abbiamo il dovere di provarci, abbiamo anche la forza di poter ribaltare il risultato sicuramente. Un aspetto positivo che ho colto durante la preparazione? La voglia dei ragazzi, sanno che stiamo attraversando un momento negativo e bisogna dare qualcosa in più ognuno di noi, domani abbiamo una grandissima possibilità di ribaltare un risultato difficile, ma bisogna provarci sicuramente”.