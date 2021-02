Sissoko: “Benitez mi voleva al Napoli, Osimhen è davvero forte”

Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Bakayoko è un giocatore importante. Adesso non sta giocando come quando arrivò al Milan, ma secondo me è una questione di fiducia. Ha tante qualità per essere un giocatore importante del Napoli. Il Napoli è una squadra forte. Per la rosa che ha deve giocare per i primi posti in classifica. Osimhen? E’ davvero un giocatore forte. E’ arrivato a Napoli con un po’ di problemi perché doveva adattarsi, poi è stato colpito anche dal Covid. Può essere un giocatore importante per il Napoli e per la Serie A. Io a Napoli? Alla fine fu presa un’altra decisione. Benitez mi voleva al Napoli, poi fu presa un’altra decisione. Se tornerà a Napoli Benitez? Gattuso sta facendo bene ed è l’uomo giusto per fare le cose giuste con il Napoli”.