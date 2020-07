Gattuso in conferenza: “Questa squadra è fatta di grandi giocatori, ma bisogna crescere in mentalità. Lozano si merita tutto”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Genoa:

“Mi ero preoccupato, loro si giocano tantissimo ed è normale che venire qui non è mai facile, è un campo molto difficile ma noi stiamo bene. Stiamo facendo bene, il rammarico è l’inizio del secondo tempo, come a Bergamo, non siamo scesi in campo 7-8 minuti e dobbiamo correggere questo piccolo difetto. Sono contento di chi ha giocato, di chi è entrato, la qualità è molto molto alta”.

Con te netto miglioramento. “Questa squadra è fatta da grandi giocatori, molti giovani che possono diventare ancora più forti, ma bisogna considerare che siamo a -12 e non possiamo avere tutto questo svantaggio a questo punto della stagione. Dobbiamo crescere di mentalità, fare le cose in un certo modo, perché abbiamo le qualità, ma solo con la tecnica non si va da nessuna parte e dobbiamo alzare l’asticella di quella mentale e come si tiene in campo”.

Rosa d’alto livello. “Il giocatore deve mettersi a disposizione, noi siamo a disposizione 24h, poi per loro parla sempre il rettangolo di gioco. Lozano? Spesso non ha giocato, per tanto tempo ha fatto 0 minuti ed ora sta avendo spazio, non gli regalo niente, si sta meritando tutto quello che sta avendo e penso che ora sta facendo vedere buonissime cose”.